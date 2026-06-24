俳優・土屋太鳳（31）の姉で、タレントの土屋炎伽（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。イザワオフィスと業務提携したことを報告した。【写真】新たな宣材写真を添え報告した土屋炎伽土屋は「今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」と切り出し、数年前から仕事を共にしてきたスタッフとの交流の中で、「将来の夢」について問われたことが転機になったと明かした。その問いをきっかけに、自身のこれまで