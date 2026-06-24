サッカーワールドカップに出場中のイラン代表チームについて、アメリカの国土安全保障省が移動規制を緩和し、試合2日前の会場入りを許可した事が分かりました。アメリカメディアは23日、国土安全保障省がサッカーワールドカップでイラン代表チームに課していた移動制限を緩和し、試合2日前の会場入りを許可したと伝えました。イラン代表チームは、キャンプ地がアメリカのアリゾナ州から、メキシコに変更になったほか、ロサンゼルス