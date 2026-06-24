モデルでアーティストの佐藤ノアが23日夜、Xを更新。24日に「お知らせ」があることを報告した。佐藤は23日夜の更新で「明日私個人からお知らせがあります」と24日に何らかの発表があることを予告。そして「大きな決心をしたのでみんなにも私の言葉でお知らせさせてください、時間は12:00頃に」とつづった。この投稿に対し「良いお知らせでありますように…お待ちしてます…！！」「少し怖いけどお待ちしてます」「なんだろう。大き