「天才がめちゃくちゃ努力した結果、世界チャンピオンになる」元K-1王者でタレントの魔裟斗が、将来に悩む28歳男性の相談に答えた――。魔裟斗○セカンドキャリアに向けた準備を現役時代からしていた魔裟斗13日に更新したYouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』では、「会社員として働きながら、プロボクサーとして活動している」という28歳男性のお悩みを紹介。20歳でボクシングをはじめた相談者は、半年でプロテストに合格し、そ