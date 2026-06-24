「S&P500を買っておけば安心」。新NISAの普及とともに、そんな言葉を耳にする機会が増えました。しかし私たちは、本当に米国株の成長性だけを理由にS&P500を選んでいるのでしょうか。本記事では『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』(鹿子木健/講談社＋α新書)から抜粋し、投資家が無意識に信じている「前提」について考えます。○S&P500を選んでいるのは誰か近年、「S&P500さえ買って