菊池タクトさん推奨…前足をボールに乗せて行うティー打撃打撃で重要な体重移動。後ろ足の軸足（右打者なら右足）に溜めた力を前足に移し替える動きだが、踏み込みが不十分でパワーをロスさせている子どももいる。理想の踏み込み習得法として、米国でコーチングを学んだ野球スキルコーチの菊池タクトさんは、大きなボールを使ったドリルを紹介している。前足の踏み込みで子どもに多いエラーパターンは、つま先や膝をホームベー