問題が山積火葬料金が高すぎて家族を荼毘(だび)に付せない--。値上げラッシュの話題にはすっかり慣れた日本人だが、お葬式すらあげられなくなるなんて……そんな恐るべき事態が現実のものとなるかもしれない。５月下旬、広済堂ホールディングスが子会社の東京博善を米投資ファンド『コールバーグ・クラビス・ロバーツ』へ売却すべく検討中である、というニュースが葬祭業者を直撃した。東京博善は東京23区にある７ヵ所の民間火葬場