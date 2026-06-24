「まだ現役でやってます」連日白熱した試合が繰り広げられるサッカー北中米W杯で、お茶の間を盛り上げているのが元日本代表MFの本田圭佑（40）だ。６月21日に日本テレビ系で生中継された『日本vs．チュニジア』の解説を務め、珠玉の“本田節”を連発。１点目のMF鎌田大地（29）のゴールを「鎌田さん、うま！左足ぴょんやって！」と形容したかと思えば、２ゴール１アシストを記録したFWの上田綺世（27）については早い時間帯から