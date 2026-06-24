ラッツ＆スターのメンバーでトランペッターの桑野信義が19日、フィリピン出身の女性歌手との2ショットをアップし、反響を呼んでいる。 【写真】当時がよみがってくる変わらぬ66歳のキュートさに感服 桑野は「マリーン久しぶり！」と記し、肩に手を置く2人の写真をアップ。中国、スペイン、フィリピンと3カ国のルーツを持つマリーンは1960年生まれ。かつての面影が残るジャスシ