フリーアナウンサーの新保友映が22日、自身のインスタグラムを更新し、20年来の友人だという女性お笑いコンビとの3ショットを公開した。 【写真】全身タイツの面影なし新保友映アナをはさんだモエヤンの2人 「先日、20年くらい仲良くしてもらっているモエヤンの2人とランチをしました」と報告した。モエヤンは赤と青の前身タイツで「ヌーブラヤッホー」ときれいなハーモニーを奏でる