信頼には程遠い。【もっと読む】日本ハム柴田獅子への評価は球団内で割れている…“二刀流挑戦”のタイムリミットは3年目の来季か23日、ロッテを3-0で下した日本ハム。新庄監督は二回に外野3人の守備をシャッフルするなど慌ただしく動き回り、七回には4番打者にも“メス”を入れた。この日は清宮幸太郎（27）が「4番・一塁」でスタメン出場。六回まで3タコと結果が出ず、七回には自身の目の前で3番のレイエスが申告敬遠され