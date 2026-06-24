W杯で発生しているプーマ製ユニフォームの破損問題2026年ワールドカップ（W杯）において、試合中にユニフォームが破れるという奇妙なトレンドが急増している。ここまで大会が始まって以来、4人の選手が試合中にシャツを破かれ、そのうち3ケースでピッチ外に出て交換を余儀なくされた。そして、この4つのケースはいずれもプーマ社製のユニフォームを着用していた。英公共放送「「BBCスポーツ」が報じている。ユニフォームが破れ