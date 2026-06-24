米プロバスケットボールNBAのドラフト会議（ニューヨーク）が日本時間24日（〜25日）に開幕。今季、八村塁（28）がプレーしたレイカーズは大型選手が務めるセンターを指名すると予想され、獲得できなければ、トレードなどで賄うとみられている。【もっと読む】男子バスケ日本代表に激震、ホーバス監督“解任”の真相…過去には八村塁と確執も複数の米メディアの報道を総合すると、レイカーズは今季終了後にFAになった八村との