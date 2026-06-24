ノルウェーのソルバッケン監督の行動が話題にノルウェー代表はFIFA北中米ワールドカップ（W杯）のグループI第2戦でセネガル代表と対戦し、3-2で勝利を収めた。この勝利により7大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた一方、ストーレ・ソルバッケン監督が見せた行動が話題を呼んでいる。ノルウェーは第1戦でイラクを4-1で下し、セネガルとの一戦に臨んだ。試合は前半43分にマルクス・ホルムグレン・ペデルセンのゴールでノルウ