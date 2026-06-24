阪神内で改めて佐藤輝明（27）の存在感がクローズアップされている。【もっと読む】涙の二軍落ち阪神・立石正広に欲しいドラ1先輩森下&サトテルばりの強靭メンタル佐藤輝は5月24日の巨人戦から6月16日の西武戦まで、本職の三塁から右翼に回り、三塁にはドラフト1位新人の立石正広が起用された。しかし、チームはその18試合で6勝12敗と大苦戦。立石が不振で二軍落ちし、17日の楽天戦（甲子園）から佐藤輝が三塁に復帰する