選手たちに寄り添う「新しいコミュニケーションの形」日本サッカー協会（JFA）の佐々木則夫女子ナショナルチームディレクター（ND）は、6月23日に都内で合同取材に応じた。来年に控える女子ワールドカップ（W杯）を見据え、5月に就任した狩野倫久新監督のもとで新たなスタートを切ったなでしこジャパン（日本女子代表）。新体制の初陣となった活動を振り返り、舞台裏を明かした。狩野監督の熱望で就任した内田篤人コーチと近賀