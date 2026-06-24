by Hans De Bisschopヨーロッパオオカミはユーラシア大陸に広く分布するオオカミですが、生息地の破壊や公的な駆除計画によって、20世紀半ばには西ヨーロッパの個体群がほぼ絶滅状態まで追い込まれました。近年は保護政策などによりオオカミの個体数が回復していますが、同時に家畜や人間を襲撃する事件が増えているとのことで、科学誌のScienceがオオカミと人間の共存について解説しています。Wolves are reconquering Europe. Ca