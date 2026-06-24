元ＮＧＴ４８の女優・本間日陽（２６）が出演する舞台「〜らんシリーズ〜『月の谷』『らん』『赤い石』三作品合体完全版」が、２６日から東京・すみだパークシアター倉で開幕する。グループ卒業から約２年、作品への意気込みとともに女優にかける思いを聞いた。（郄柳哲人）「らん」は、篠原涼子主演のドラマ「アンフェア」の原作小説「推理小説」や、ドラマ「ドラゴン桜」の脚本などで知られる秦建日子（はた・たけひ