☆日本ハム―ロッテ（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、ロッテ＝河村日本ハムのレイエスは３日の広島戦から１５試合連続で安打を継続中。打率・３３１でパ・リーグのトップを維持している。２３日のロッテ戦では初回に先制の１６号ソロ。出場した最近５試合で本塁打は４本目となり、量産態勢に入ってきた。来日１年目の２４年からは通算７３本塁打。このうちロッテ戦は６→６→６本と、早くも過去２年の