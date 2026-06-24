記事ポイント先端技術部門：ペロブスカイト太陽電池を創成した宮坂力氏が受賞基礎科学部門：海洋の微生物ループを解明したファルーク・アザム氏が受賞思想・芸術部門：電子メディアを駆使するローリー・アンダーソン氏が受賞 稲盛財団が第41回(2026)京都賞の受賞者3名を発表しました。先端技術・基礎科学・思想・芸術の3部門で、それぞれ時代を切り拓く業績を持つ研究者とアーティストが選出されています。授賞式は2026年11月