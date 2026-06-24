元格闘家の魔裟斗が、１４歳を迎えた娘の誕生日を祝ったことを報告した。魔裟斗は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「長女１４歳の誕生日誕生日のリクエストはベイシングエイプ！」とつづり、ケーキを前にダブルピースを見せる娘の姿を写した写真を公開した。この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「お二人に似て美人さんでしょうね」「大きくなりましたね！」「可愛い」「ａｐｅはセンス良すぎ」「癒され