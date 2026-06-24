お笑いコンビ「トム・ブラウン」の布川ひろきが、突如としてソロショットを公開し注目を集めた。布川は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「トム・ブラウン布川です。」と書き出し、以下のようにつづった。「インスタグラムの投稿が２０００を越えるのですが自分１人を載せたことがなく逆に尖っていると言われましたので週に１回程度自分をあげたいと思います。」そして、布川自身のソロショットを投下し、「美髪点