記事ポイント大阪2公園で7月から夏季限定「ナイター花火BBQセット」が登場1人5,700円（税込）で楽しめる夏のナイターBBQ夕焼けBBQと手持ち花火を組み合わせた夏の夜体験 Good BBQが、浜寺公園店と長居公園店において夏季限定企画「ナイター花火BBQセット」の販売を開始します。夕方から夜にかけての涼しい時間帯にBBQを楽しみ、食後には手持ち花火で夏の夜を締めくくれるプランです。 Good BBQ「ナイター花火BBQセット」