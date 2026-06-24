歌手で俳優の二宮和也が出演する、24日放送のTBS系バラエティ『ニノなのに』（毎週水曜後8：54）では、2026年入社のTBS新人アナウンサー、多田成美・バーンズ恵麻・藤岡源の3人が、“新人アナウンサーなのにMC!?”ということで、ゴールデン帯のバラエティ番組の司会に初挑戦する。【写真】金子貴俊・塚田僚一（A.B.C-Z）・岩崎大昇（KEY TO LIT） が身体張ってチャレンジ初めてのバラエティ番組の収録に緊張した様子を見せつ