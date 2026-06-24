【ワシントン共同】米運輸保安局（TSA）は23日、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の期間中に、米国内で300機以上の無人機（ドローン）を押収したとX（旧ツイッター）で発表した。制限区域内での飛行は最大10万ドル（約1600万円）の罰金を科される可能性があると警告した。連邦航空局（FAA）は、治安上の観点から国内の試合会場やベースキャンプ地などでドローンの飛行を禁じている。