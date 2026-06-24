矢花黎（B&ZAI）と砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）が、あす25日放送のテレビ朝日『ときどきカンペ』（深1：25※関東ローカル）において、休日に密着するドキュメンタリー企画で登場する。【番組カット】矢花黎の“ガチ友だち”が登場これまでドラマ「カンペ劇場」やリアリティショー「キミとボク、ときどきカンペ」など、さまざまなジャンルで芸人がカンペを出しながら物語を動かしてきた「ときどきカンペ」シリーズ。第5弾