フランスのデシャン監督（ゲッティ＝共同）【マイアミ共同】フランス・サッカー連盟は23日、同国代表のデシャン監督がチームを一時離脱すると発表した。母が死去し、葬儀のためフランスに帰国する。26日（日本時間27日）に行われるノルウェーとの1次リーグI組最終戦ではベンチ入りせず、ステファン・コーチが代わりに指揮を執るという。フランスは2連勝で既に1次リーグ突破を決めている。デシャン監督は2012年から代表を指揮し