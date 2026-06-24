人気レースクイーンの有栖未桜（32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・黒コスチューム姿を披露した。「REMYpresentsKNOCKOUT.65THEKNOCKOUT2026ご来場いただいたみなさんご視聴いただいたみなさんありがとうございましたっ」と、ラウンドガールを務めた21日のキックボクシングイベント（国立代々木競技場第2体育館）の来場者、視聴者に感謝。そして、黒レザーのミニスカ・コスチュー