FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会において新たに導入された飲水タイム「ハイドレーションブレイク」について、FIFAは23日（日本時間24日）に声明を発表した。今大会は熱中症対策を目的に、前後半それぞれの中間にあたる22分前後に3分間ずつ、試合を止めて飲水タイムを設けている。選手はこの間に給水し、各チームの監督、コーチは戦術面の指示も出している。試合が4分割されるため、アメリカンフットボールの「4クオータ