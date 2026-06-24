俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督の最新作『さとこはいつも』（9月18日公開）の本予告映像と本ビジュアルが解禁された。あわせて、シンガーソングライター・折坂悠太が書き下ろした主題歌「シミレ（feat.柴田聡子）」の起用も発表された。【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』予告編『南極料理人』『横道世之介』などで知られる沖田監督が描くのは、年齢も境遇も