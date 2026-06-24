女優の星野真里が22日、都内で行われた日本テレビ系「24時間テレビ49―愛は地球を救う―」（8月29、30日放送）の制作発表会見に出席。前日、同局系「Golden SixTONES」にゲスト出演した星野がチャリティーランナーに起用されたことを発表した。 日本テレビ「24時間テレビ」の隠し玉に「りくりゅう」か 星野は2011年に元TBSアナウンサーで都議会議員の高野貴裕氏と結婚。2015年7月に長女・ふうかち