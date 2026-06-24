身長1メートル75の人気レースクイーン・成沢紫音（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。白T＆黒パンツの登山ルックを披露した。「大山阿夫利神社下社からだけど登ってきた天気が悪くて景色残念だけどいい運動登りも下りも1時間で同じ時間だったんだけど下り苦手すぎた」とつづり、白Tシャツ＆山ガール用スカートレギンスの登山ルックで、神奈川県伊勢原市の丹沢大山（標高1252メートル）の山頂に立っている写真