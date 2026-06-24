北海道・網走警察署は2026年6月23日、名誉毀損の疑いで北見市に住む無職の男（54）を逮捕しました。男は2025年4月29日から同年9月1日までの間、電子機器を使用し、インターネット掲示板サイトに、知人女性を中傷する文言を掲載した疑いがもたれています。女性から被害の申告があり、警察が捜査を進めていました。警察によりますと、男は「子どもを預けて無礼女」「そんな価値ない女」「最低女」などと複数回女性を中傷する文