ＪＲ北海道が２０２７年から新たな観光列車の運行開始を目指す「スタートレイン計画」。「赤い星」と呼ばれる列車の一部、詳しい運行計画や販売価格が発表されました。（綿貫泰之社長）「いままでのノロッコ号とは別の、上質なサービスを提供し、来年から運行したい」ＪＲ北海道の綿貫社長が力を込めたのは…「スタートレイン計画」として２０２７年から運行予定の新たな観光列車「赤い星」と「青い星」について