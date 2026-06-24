【大人の教養】ツタンカーメンの墓にもあった「海を越えた青」、その意外な産地とは？「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」本連載では、海峡・山脈・河川などの地形を手がかりに、世界史を読み直していく。著者は代々木ゼミナールの世界史講師で、「地図の鬼」と呼ばれる伊藤敏氏。オリジナル地図を通じて、ホルムズ海峡やシルクロードなどの歴史的背景を立体的に理解でき、歴史と地理を同時に味わうことができる。本稿は、伊藤