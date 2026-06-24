◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＧ１ＣＬＩＭＡＸ」（２３日、後楽園ホール）観衆１１９５新日本プロレスは２３日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＧ１ＣＬＩＭＡＸ」を開催した。第６試合で『Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６』Ｂブロック出場者決定戦が行われ、ＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンが１９分４５秒、逆三角絞めでＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩを破り、Ｇ１初出場を決めた。デビュー年での真夏の最強戦士決定