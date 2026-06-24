【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】日本代表ＤＦ長友佑都が、世界のレジェンドの連日の大活躍に驚きの表情を浮かべた。前日の４試合では、大会屈指のスーパースターが３人で計６発と大暴れ。アルゼンチン代表ＦＷメッシがオーストリア戦で２ゴール。３８歳でＷ杯最年長ハットトリックとなった初戦のアルジェリア戦に続く２戦連続の複数ゴールで、早くも今大会５ゴールとし、Ｗ杯通算得点を１８に伸ばし、クロー