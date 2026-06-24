米連邦議会＝23日、ワシントン【ワシントン共同】米上院は23日、議会の承認なしに対イラン軍事行動を続けることができないよう制限する決議案を可決した。野党民主党が主導し、与党共和党の議員4人が賛成した。下院も今月3日に同様の決議案を可決。米政府はイランとの戦闘終結を宣言した覚書を締結したが、米メディアはトランプ政権の対応への不満が与党内でも広がっていることを示すものだと指摘した。決議は、議会承認を得て