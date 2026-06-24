FIFAワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）のK組、L組の4試合をもって1次リーグ第2戦を終える。日本は第2戦でチュニジアと対戦し、4―0で快勝。一方、開幕直後は好調だったアジア勢だが、第2戦は苦しい展開が続き、すでに敗退が決定したチームも出た。出場枠が48チームに拡大した今大会は、アジアから9チームが出場。第1戦は、韓国がチェコを2―1で下し、サウジアラビアも強豪ウルグアイと1―1で引き分けるなど、善戦ぶ