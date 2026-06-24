ダンサーのHoney Jが夏の日差しにも負けない存在感を放った。Honey Jは6月22日にインスタグラムを更新。【写真】「性行為」発言のHoney J、スイムウェア姿「束の間の夏味」として公開された写真には、屋外プール施設や自然に囲まれた空間でリラックスした時間を過ごすHoney Jの姿が収められている。Honey Jは黄色を基調としたフラワー柄のスイムウェアを着用。明るいカラーが健康的な肌を引き立て、引き締まったボディラインが目を