日々のブレイクタイムに欠かせないコーヒー。簡単に美味しい一杯が作れるものから、淹れる時に活躍する便利グッズ、さらに、豆を使った美容アイテムまで多種多様にラインナップ。? まろやかなコーヒーをおうちでもコーヒーの粉を付属のフィルターに入れ、水を入れておくだけで、すっきりとしたコールドブリューが完成。蓋を開け閉めせずに注ぐことができ、液だれしにくいところも嬉しいポイント。お茶にも。1L \6,050（KINTO）? 香