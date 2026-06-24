増え続けるライバルに対抗ルノーは、欧州で販売している電動ハッチバック『メガーヌEテック」の改良型を発表した。現行世代の発売から4年を経て、デザイン変更や航続距離の延長などが行われた。【画像】クロスオーバー風のスポーティな電動ハッチバック【ルノー・メガーヌEテックを詳しく見る】全44枚メガーヌEテックは同社初のEV専用モデルであり、今回の改良は、プジョーe-308、フォルクスワーゲンID.3、クプラ・ボーン、オペ