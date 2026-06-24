新型CX-5、1か月で1万台を受注マツダは6月23日、5月21日に発売した新型クロスオーバーSUV『マツダCX-5』の国内受注台数が、6月21日時点で1万台を超えたと発表した。【画像】順調な滑り出しを見せる新型マツダCX-5全70枚これは月間販売計画である2000台の5倍を超える実績であり、市場における順調な滑り出しを示している。5月21日に発売の新型マツダCX-5が発売1か月で受注1万台を突破。 マツダ3世代目となる新