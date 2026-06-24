夏のおしゃれをもっと楽しみたいなら、指先から季節感を取り入れてみませんか？トータルネイルブランド「デュカート」の人気シリーズ「ネイルマイン」から、2026年6月23日（火）に夏の新色2色が登場します。今季のテーマは「Active Summer Color」。太陽の光を浴びたような華やかなグリッターカラーで、ハンドネイルはもちろんペディキュアにもぴったり。夏気分を盛り上げる注目カラー