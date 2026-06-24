リードをつけられた途端に床にぺたっと寝そべり、そのままフローリングの上を引きずられて滑っていくペキニーズの仔犬の動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。Kanaさん（＠kana_smiling）が投稿したこの愛らしいお散歩練習の動画には、3.2万件のいいねが集まった。独特すぎるスタイルで歩行を拒否した愛犬・ポムくんについて、飼い主のKanaさんに話を聞いた。【写真】ぺったんこになってしまった、完全に“モップ”の姿