24日未明、群馬県高崎市にある駐車場で成人とみられる女性が血まみれで倒れているのがみつかり、その後死亡が確認されました。警察が殺人事件とみて捜査しています。警察によりますと、JR高崎駅近くの駐車場で24日午前3時ごろ「知り合いの女性が知人男性ともめている」と通報がありました。その後、目撃者の男性から「10代から20代の女性が駐車場で倒れている」との通報があり警察官が現場に駆けつけると女性が血まみれで意識がな