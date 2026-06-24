TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が24日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。「交通情報が入ってきました。首都圏の皆さん方、結構、大きなニュースですのでよく聞いてください」と告知して、山手線の駒込駅（東京都豊島区）の構内で、人身事故が発生したことを伝えた。安住アナは、6時37分ごろに一報を伝え、同7時ごろには「山手線、6時30分過ぎ、駒込駅で起きた人身事故の影