子どもに何かを手渡されるたびに「ちょうだい」と声をかけ続けたら、“どうぞ遊び”が親子のブームになった――。【写真】はい、どうぞ〜！1歳の子どもを育てる母親のXでの投稿が話題を集めています。この投稿には5200件以上のいいねが集まり、引用ポストで「我が子の“どうぞエピソード”」が続々とシェアされました。 「『それいいな、ちょうだい』と言いまくってたら、今では“どうぞ遊び”がめちゃくちゃ盛んですごい楽し