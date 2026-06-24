「ボンボンドロップシール買ってもらったの！」【写真】あこがれのシールではないけれど…ダイソーで買ってもらったシールに、娘は大喜び100円ショップで見つけたシールに大喜びの4歳の女の子が、レジのお姉さんに自慢げに報告すると…！？そのシールは女の子があこがれている『ボンボンドロップシール』ではないものの、女の子の気持ちに寄り添った言葉を投げかけるお姉さん――。そんな心温まるやりとりをつづったThreads投稿