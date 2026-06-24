2026年6月23日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国の衛星通信網「千帆星座」が米スペースXによる「スターリンク」の独占打破と世界市場のシェア奪取を狙っていることを報じた。記事は、上海市政府の支援を受ける上海垣信衛星科技がスターリンクの競合相手として新たな衛星を打ち上げ、米国企業の隙を突く形でグローバル市場への進出を加速させていると紹介した。そして、同社が24